Οι Γάλλοι τώρα ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ τα κρυπτονομίσματα

Γάλα, αυγά, φρούτα και…κρυπτονομίσματα! Μαζί με τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ τώρα στα ράφια και κρυπτονομίσματα. Αυτό προτείνει τουλάχιστον η Cryptonow, εταιρεία εξειδικευμένη στην διάθεση κρυπτονομισμάτων σε φυσικά σημεία πώλησης. Η εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελβετία το 2017 και σήμερα εδρεύει στην Αυστρία, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως διαθέτει τα προϊόντα της σε μορφή δωροκάρτας στα ράφια των σούπερ μάρκετ Carrefour και σε αρκετούς άλλους εξουσιοδοτημένους συνεργαζόμενους πωλητές σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας.

Η Cryptonow που ξεκίνησε το εγχείρημά της με αυτό το format το 2019, διαθέτει πλέον στο εμπόριο δύο προϊόντα, τις κάρτες Bitcoin Starter Kit και Prepaid οι οποίες πωλούνται από 25 έως 500 ευρώ. Σκοπός να κάνει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα «πιο εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις από πλευράς του καταναλωτή για την αγορά», εξηγεί η εταιρεία σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε.

🚨🇫🇷 IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE D'ACHETER DU BITCOIN CHEZ CARREFOUR



La société suisse Cryptonow lance ses cartes cadeaux crypto dans 2 284 points de vente en France, dont les magasins Carrefour. Elles permettent d'acheter entre 25 € et 500 € de Bitcoin directement en magasin.… pic.twitter.com/pZVBraFVEC — Altcoins France 🇫🇷 (@AltcoinsFrance) July 9, 2026

Πώς γίνεται;

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες αγοράζουν μία κάρτα από το κατάστημα και φεύγουν με έναν κωδικό ενεργοποίησης. Για να πάρουν τα κρυπτονομίσματά τους θα πρέπει να ανοίξουν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα Cryptonow Invest και να προχωρήσουν σε επαλήθευση ταυτότητας, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία MiCA (Markets In Crypto Assets). Σε ισχύ από το 2024, η MiCA τέθηκε σε εφαρμογή από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές με σκοπό να αντικαταστήσει τα εθνικά νομοθετικά πλαίσια και να εξομοιώσει τη νομοθεσία που αφορά τα κρυπτονομίσματα για την προστασία των επενδυτών σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Μετά την επαλήθευση της ταυτότητας και την ενεργοποίηση του κωδικού τους, οι αγοραστές της δωροκάρτας Cryptonow έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να επενδύσουν σε μια περιορισμένη σειρά από κρυπτονομίσματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Bitcoin, Ethereum και Solana. Οι επιλογές είναι ηθελημένα περιορισμένες προκειμένου «να επιτρέπεται στους επενδυτές, ακόμη και στους πλέον αρχάριους, να έχουν πρόσβαση στα πιο αναγνωρισμένα κρυπτονομίσματα της αγοράς».

«Δώρο σε έναν αγαπημένο μια επένδυση»

Η εταιρεία εκτιμά πως αυτό το format θα διευκολύνει την ενσωμάτωση της πρόσβασης στα κρυπτονομίσματα στις καθημερινές συνήθειες, όπως είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για όλες τις ηλικίες και όλα τα προφίλ καταναλωτών. Το 93% των Γάλλων γνωρίζει τα κρυπτονομίσματα, μόνο το 11%, όμως, τα έχει στην κατοχή του. «Αυτή η μεγάλη απόκλιση δείχνει πως το κύριο εμπόδιο δεν είναι πια το ενδιαφέρον γι΄ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά η προσβασιμότητα σε αυτά και η συγκεχυμένη αντίληψη που πολλοί από τους Γάλλους εξακολουθούν να έχουν για ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα», εκτιμά ο Σάιμον Γκρίλκα, διευθύνων σύμβουλος της Cryptonow. Ο Γκρίλκα πιστεύει πως αυτές οι νέες κάρτες μπορούν να είναι «μια ιδέα για δώρο που θα προσφέρει μια πρώτη εμπειρία επένδυσης σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο» και «να ανοίξει έναν διάλογο για τα οικονομικά, τις αποταμιεύσεις και τις αγορές του αύριο».

Η Cryptonow τονίζει πως οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα αυξάνονται με ρυθμό περίπου 15% ετησίως στην Ευρώπη γεγονός που της επιτρέπει να επιταχύνει σε αυτό το πλαίσιο την διάθεση των προϊόντων της στο ευρύ κοινό.