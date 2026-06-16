Η «αποκαθήλωση» του Bitcoin: Πώς χάθηκαν 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε οκτώ μήνες

Αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις της πρόσφατης ιστορίας της είναι η αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς το Bitcoin βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο έντονης πίεσης και απαξίωσης.

Μετά το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που κατέγραψε το περασμένο φθινόπωρο, η τιμή του δημοφιλέστερου ψηφιακού νομίσματος κατρακύλησε λίγο πάνω από τα 60.000 δολάρια. Αυτή η βουτιά οδήγησε στην απώλεια περισσότερων από 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, εξαλείφοντας όλα τα κέρδη που είχαν συσσωρευτεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τρέχουσα κατάσταση σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα. Η εκλογή του Τραμπ στα τέλη του 2024 είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για ένα εξαιρετικά φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ωθώντας το Bitcoin να ξεπεράσει για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 δολαρίων. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή έχει πλέον δώσει τη θέση της στην ανησυχία. Το Bitcoin καταγράφει απώλειες σχεδόν 30% από την αρχή του έτους, την ίδια ώρα που οι παραδοσιακές αγορές και τα εναλλακτικά επενδυτικά καταφύγια καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις.

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Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει σταθερή άνοδο, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 10% εντός του έτους και παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 30% από την ημέρα της ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου. Την ίδια στιγμή, ο χρυσός παραμένει σταθερά κοντά στα ιστορικά υψηλά του, έχοντας σημειώσει μια θεαματική άνοδο που αγγίζει το 60% κατά την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο.

Η απογοήτευση των επενδυτών από αυτή την απόκλιση είναι διάχυτη. Ακόμη και ένθερμοι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων, όπως ο γνωστός δισεκατομμυριούχος Mark Cuban, παραδέχονται πλέον δημόσια ότι το Bitcoin «έχασε τον δρόμο του». Μάλιστα, πρόσφατα αποκάλυψε ότι ρευστοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεών του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το ψηφιακό νόμισμα απέτυχε να λειτουργήσει ως το αντιπληθωριστικό καταφύγιο που πολλοί ανέμεναν.

Η τάση φυγής επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των θεσμικών κεφαλαίων, με το κορυφαίο Bitcoin ETF της BlackRock να καταγράφει συνεχείς καθαρές εκροές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Οι τρεις βασικοί παράγοντες της πτώσης

Η αδυναμία του Bitcoin να ανακάμψει μετά το ξαφνικό κραχ της 10ης Οκτωβρίου, το οποίο προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδεται σε έναν συνδυασμό μακροοικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων.

Ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι η επενδυτική μανία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η αγορά φαίνεται να στρέφει την προσοχή και τα κερδοσκοπικά της κεφάλαια μακριά από τα κρυπτονομίσματα, κυνηγώντας τις τεράστιες αποδόσεις των μετοχών τεχνολογίας και των αναμενόμενων μεγάλων εισαγωγών στο χρηματιστήριο, όπως συνέβη με την SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία διαθέτει ισχυρή δραστηριότητα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος των «εύκολων» και υψηλού ρίσκου κεφαλαίων που παραδοσιακά στήριζαν το Bitcoin, τώρα μετακινείται μαζικά προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό που επιμένει ανοδικά και την ισχυρή αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, αναγκάζουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κρυπτονομίσματα ιστορικά ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα υψηλής ρευστότητας και χαμηλών επιτοκίων.

Ο τρίτος παράγοντας αφορά τον συστημικό κίνδυνο των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων. Σε περιόδους πτώσης, οι επενδυτές που έχουν χρησιμοποιήσει μόχλευση για να ποντάρουν στην άνοδο του Bitcoin βλέπουν τις θέσεις τους να κλείνουν αυτόματα από τα ανταλλακτήρια. Αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας, όπου οι αναγκαστικές πωλήσεις πιέζουν την τιμή ακόμη χαμηλότερα. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στις αρχές αυτού του μήνα ρευστοποιήθηκαν θέσεις αγοράς ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.