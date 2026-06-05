Reuters: Στο στόχαστρο της Εφορίας τα κρυπτονομίσματα - Έρχεται νομοσχέδιο για φορολόγηση

Σε τροχιά θεσμικής ρύθμισης εισέρχεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την επιβολή φόρου 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να καλύψει το υφιστάμενο θεσμικό κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ολοκληρωμένο πλαίσιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων στη χώρα.

«Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της επικείμενης μεταρρύθμισης.

Αφορολόγητο όριο 500 ευρώ

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει αφορολόγητο όριο για τα πρώτα 500 ευρώ κερδών, με τη φορολόγηση να ενεργοποιείται για ποσά που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται να διαφοροποιεί τη μεταχείριση της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων (mining). Η δραστηριότητα δεν θα φορολογείται όταν πραγματοποιείται από ιδιώτες σε ατομικό επίπεδο, ωστόσο θα υπάγεται στο νέο καθεστώς όταν ασκείται μέσω εταιρικής οντότητας.

Μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη

Η Ελλάδα επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή τάση φορολόγησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι φορολογικοί συντελεστές στα κέρδη από κρυπτονομίσματα κυμαίνονται από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η φορολόγηση αφορά τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από αγοραπωλησίες.

Άγνωστο το μέγεθος της αγοράς στην Ελλάδα

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των crypto τα τελευταία χρόνια, η πραγματική έκταση της αγοράς στην Ελλάδα παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω διεθνών πλατφορμών που εδρεύουν εκτός Ελλάδας, γεγονός που δυσχεραίνει την καταγραφή της δραστηριότητας και τον υπολογισμό του φορολογητέου αντικειμένου.

Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει ακόμη διαμορφώσει αξιόπιστες εκτιμήσεις σχετικά με τα δυνητικά έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει στα δημόσια ταμεία η εφαρμογή του νέου φορολογικού μέτρου.