O «άστεγος» που είχε... 1,9 εκ. ευρώ: Νέες αποκαλύψεις για τη σπείρα με κρυπτονομίσματα στην Κρήτη

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα στην Κρήτη που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε διεθνή «πλοκάμια», απολογούνταν σήμερα Τετάρτη (11/3) στον ανακριτή Ρεθύμνου, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται με δύο ακόμα προφυλακίσεις των φερόμενων δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, από τους συνολικά 12 συλληφθέντες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 7 -μεταξύ των οποίων και μία Μολδαβή- ενώ οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 58χρονος άνδρας από το Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν ψηλά στην ιεαρχία της σπείρας, μαζί με δύο ακόμα Έλληνες: έναν 43χρονο από την Ηγουμενίτσα και έναν 55χρονο από την Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο πρώτοι.

Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει περισσότερους κατηγορούμενους. Ανάμεσά τους είναι ένας 36χρονος Ιταλός με έδρα το Ντουμπάι, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, καθώς και ένας 47χρονος Έλληνας, που εκτιμάται ότι διαφεύγει στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Μαλαισία.

Οι αστυνομικοί αποδίδουν κομβικό ρόλο στον 58χρονο Ρεθυμνιώτη, τον οποίο τοποθετούν αμέσως μετά τον Ιταλό στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Ο 58χρονος φέρεται να ήταν μέλος του «ηγετικού πυρήνα», που διαχειριζόταν κρίσεις, στρατολογούσε θύματα, έδινε «επενδυτικές συμβουλές» μέσω zoom και συμμετείχε, ενώ συμμετείχε σε παρουσιάσεις και ομιλίες για την προώθηση νέων επενδυτικών πακέτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προέτρεπε τους παθόντες να επενδύσουν σε μετρητά, λέγοντας ότι θα τα μεταφέρει άμεσα στο Ντουμπάι.

Ο άστεγος «επενδυτής»

Κωμικοτραγικό στοιχείο στην υπόθεση, αποτελεί το γεγονός ότι ο 58χρονος φέρεται να δήλωνε άστεγος στην εφορία, άλλη χρονιά εμφανιζόταν να δηλώνει μηδενικά έσοδα και άλλη δεν υπέβαλε καθόλου φορολογική δήλωσε.

Συγκεκριμένα:

2021: Δήλωνε «άστεγος»

2022: Δεν υπέβαλε καθόλου φορολογική δήλωση

2023-2024: Εμφανίζεται ως «σκηνίτης»

2023-2025 (MyData): Μηδενικά δηλωμένα έσοδα

Ωστόσο, παρά τα μηδενικά εισοδήματα που δήλωνε, η αστυνομική προανάκριση φέρεται να εντόπισε οικονομικές ροές που αγγίζουν τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα:

Περίπου 32.000 ευρώ σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Περίπου 100.000 ευρώ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου 42.000 ευρώ σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στη Βουλγαρία.

Με 9 τραπεζικούς λογαριασμούς

Παράλληλα, από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι ο 58χρονος φέρεται να διατηρούσε τουλάχιστον εννέα τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, σε χώρες όπως Αγγλία, Βέλγιο, Εσθονία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ιρλανδία.

Για ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς, οι Αρχές δεν έχουν ακόμα πλήρη στοιχεία κινήσεων και υπολοίπων, τα οποία ευελπιστούν να προκύψουν μέσω διεθνούς συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς των αντίστοιχων χωρών.

Η κραυγαλέα αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του «άστεγου - σκηνίτη» και στις σημαντικές διεθνείς χρηματικές ροές εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, που παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών.