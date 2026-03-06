Κρήτη: Χειροπέδες σε συμμορία για απάτες με κρυπτονομίσματα - Κέρδη πάνω από 14,5 εκατομμύρια €

Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά από το 2019, αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους επενδυτές, στους οποίους παρουσίαζε υποτιθέμενες ευκαιρίες υψηλής απόδοσης σε ψηφιακά νομίσματα. Μέσω νομιμοφανών εταιρειών και διαδικτυακών πλατφορμών, τα μέλη της έπειθαν τα θύματα να καταθέτουν μεγάλα ποσά, διαβεβαιώνοντας για ασφαλείς και ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις.

Η δράση του κυκλώματος ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα, καθώς εντοπίστηκαν διασυνδέσεις και χρηματοοικονομικές ροές σε χώρες του εξωτερικού. Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, κατά την οποία συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι πρόσωπα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την πτώχευση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με πυραμιδικό μοντέλο, γνωστό ως Ponzi scheme. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα χρήματα των νέων «επενδυτών» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων στους παλαιότερους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση βιώσιμης και προσοδοφόρας δραστηριότητας.

Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα, προωθώντας tokens χωρίς πραγματική αξία ως αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ψηφιακά πορτοφόλια, «κλειδωμένα» υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική διαδρομή των χρημάτων.

ΕΛΑΣ

Αυστηρή ιεραρχία και «εκπαίδευση» μελών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διέθετε αυστηρά δομημένη ιεραρχία. Στον ηγετικό πυρήνα βρίσκονταν τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης. Μάλιστα, είχε καταρτιστεί ακόμη και πρόγραμμα «εκπαίδευσης» διάρκειας 90 ημερών για τα νέα μέλη.

Τρία ανώτερα στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση νέων επενδυτών, συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και ομιλίες και παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές, ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν και προσέγγιζαν πιθανά θύματα. Παράλληλα, υποστηρικτικά μέλη διευκόλυναν την προσέλκυση νέων επενδυτών έναντι προμηθειών.

Τα μέλη κατείχαν τίτλους σε συνολικά 21 βαθμίδες, όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council», αποκομίζοντας εισόδημα από τη στρατολόγηση νέων συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα υπέγραφαν και ιδιωτικά συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.

ΕΛΑΣ

Οι μέθοδοι εξαπάτησης

Για να πείσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο. Συχνά διαβεβαίωναν για άμεση εκταμίευση των κεφαλαίων, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέβαλλαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, επιχειρώντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Παράλληλα δημιουργούσαν την αίσθηση μιας «μοναδικής επενδυτικής ευκαιρίας» μέσω τεχνητών χρονικών περιορισμών, διοργάνωναν ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και συγκροτούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας, όπου καλλιεργούσαν ένα περιβάλλον ψευδούς εμπιστοσύνης. Σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα με διαφορετικές ονομασίες, μεταφέροντας τα θύματα σε νέα «προγράμματα».

ΕΛΑΣ

Παράνομο όφελος άνω των 14,5 εκατ. ευρώ

Η οικονομική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και διαδικασιών Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής, κατέδειξε ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού και επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε επίσης ότι δύο εμπλεκόμενοι συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένα πρόσωπα εμφανίζονταν ως άνεργοι ή ακόμη και άστεγοι, την ώρα που διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ καταγράφηκε και περίπτωση εμπλεκομένου που απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία μετά από πτώχευση.

Κατασχέσεις και έρευνες

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

37.210 ευρώ και 4.000 λεκ Αλβανίας

τέσσερα πολυτελή οχήματα

πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια

δύο πιστόλια και δύο κυνηγετικά όπλα

μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

ψηφιακά πειστήρια (USB, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας)

αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων

χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες με καταβολές θυμάτων

έγγραφα που σχετίζονται με offshore εταιρείες.

Τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 73 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να ανέρχεται τουλάχιστον στις 760.900 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.