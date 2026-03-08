Λάρισα: Πώς δρούσε η συμμορία που εξαπατούσε πολίτες με χρυσές λίρες - Λεία πάνω από 1 εκατ. €

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσεγγίζοντάς τους με το δέλεαρ της αγοράς χρυσών λιρών σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία των θυμάτων να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με συμπληρώματα διατροφής και φαρμακοδιέγερση.

Το οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει μια δομημένη εγκληματική ομάδα με συνεχή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματά τους παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ισχυριζόμενοι ότι αντιμετώπιζαν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Με αυτό το πρόσχημα πρότειναν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως μοναδική επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες όμως ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τους απειλούσαν για τη ζωή και την περιουσία τους, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις επιδεικνύοντας όπλα.

Παράνομο όφελος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης που σημειώθηκαν από το 2021 έως το 2025 σε περιοχές της Αττικής, της Λάρισας, της Καρδίτσας, της Βέροιας και της Μυκόνου. Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση φέρεται να ξεπερνά τα 1.093.000 ευρώ.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μεταξύ Μαΐου και τέλους του 2021, ζευγάρι σε περιοχές της Θεσσαλίας έχασε 143.000 ευρώ. Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη και ζήτησε τα χρήματά του πίσω, δέχθηκε απειλές με όπλο ώστε να αποσύρει τις απαιτήσεις του.

Σε άλλη υπόθεση στη Γλυφάδα, άνδρας κατέβαλε συνολικά 175.000 ευρώ, καταφέρνοντας τελικά να πάρει πίσω μόλις 24.000 ευρώ μετά από πιέσεις και απειλές. Σε ξεχωριστό περιστατικό στη Λάρισα, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν το ποσό των 710.000 ευρώ από θύμα που επίσης δέχθηκε απειλές με πιστόλι.

Όπλα, πολυτελή οχήματα και χιλιάδες λίρες στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις κατοικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκε μεγάλος όγκος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικές ουσίες και αναβολικά χάπια.

Συνολικά κατασχέθηκαν 52.930 ευρώ, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα, εκ των οποίων ένα κλεμμένο, καθώς και πέντε όπλα, μεταξύ αυτών υποπολυβόλο, καραμπίνα και περίστροφο. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δεκάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, κάμερες παρακολούθησης, συσκευές γεωεντοπισμού, κινητά τηλέφωνα, καθώς και πλήθος χρυσαφικών και αντικειμένων αξίας.

Τα μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ για συγγενικό τους πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.