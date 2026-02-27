Ηράκλειο Κρήτης: Δύο συλλήψεις για απάτη 1 εκατ. ευρώ μετά από έρευνα για υπόθεση αυτοκτονίας

Στη σύλληψη ενός άνδρα 57 ετών και μίας γυναίκας 50 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για υπόθεση σύστασης εγκληματικής ομάδας και απάτης, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε μετά από υπόθεση αυτοχειρίας που σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην Κρήτη.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή, κατάφεραν να αποσπάσουν από δύο πολίτες – έναν άνδρα ο οποίος αυτοκτόνησε στις 22 Δεκεμβρίου και μία 58χρονη γυναίκα – το συνολικό ποσό των 1.091.200 ευρώ. Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν το διάστημα από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025.



Η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε οικονομικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων, ενώ κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων σε περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, κατασχέθηκαν αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές.



Οι συλλήψεις έγιναν με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται συνδέονται με σοβαρές οικονομικές απώλειες και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη.