Τραγωδία στο Ηράκλειο: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Αυτοπυροβολήθηκε στο σπίτι του

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ηράκλειο, καθώς πολύ γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του με όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 79χρονος αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στην αυλή του σπιτιού του στο Γάζι. Τον άνδρα εντόπισε η σύντροφος του η οποία βρισκόταν μέσα στην οικεία τους και ειδοποίησε σε κατάσταση σοκ τις Αρχές.

Ο 79χρονος, εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είχε ενεργό ρόλο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για την υπόθεση επιλαμβάνεται το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.