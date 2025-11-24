Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του πατέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας και ιδιαίτερα του Καρδαμά η είδηση του θανάτου ενός γνωστού επιχειρηματία της περιοχής.

Ο 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο, το απόγευμα της Κυριακής 23 Νοεμβρίου. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο χαγιάτι του σπιτιού του από τον πατέρα του, που συγκλονισμένος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Φίλοι και γνωστοί δηλώνουν σοκαρισμένοι, καθώς τίποτα δεν είχε δείξει ότι ο 58χρονος αντιμετώπιζε κάτι που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε μια τόσο τραγική κατάληξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας άφησε σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του, σχετιζόμενους με προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, την ώρα που η τοπική κοινωνία εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου ενεργού και αγαπητού στον τόπο του.