Οικογενειακή τραγωδία στην Ηλεία: 70χρονος αυτοκτόνησε 20 χρόνια μετά τον αδερφό του

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία των Κρεστένων της Ηλείας μετά τον εντοπισμό ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης νεκρός, κρεμασμένος σε ελιά.

Το άψυχο σώμα του 70χρνου εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων. Το μακάβριο εύρημα αντίκρισαν περαστικοί, που ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας. Ο 70χρονος, ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, ήταν οικογενειάρχης, με σύζυγο και δύο παιδιά.

Το τραγικό συμβάν έχει βυθίσει ακόμη περισσότερο στο πένθος τη μικρή κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου patrisnews, περίπου 20 χρόνια πριν είχε χάσει τη ζωή του και ο αδελφός του, επίσης με αυτοχειρία. Η επανάληψη μιας τόσο βαριάς οικογενειακής τραγωδίας προκαλεί σοκ και βαθιά θλίψη στους κατοίκους.