Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του 22χρονος

Μία ακόμη τραγική υπόθεση συγκλονίζει την Κρήτη καθώς ένας 22χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Ηράκλειο, το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretapost, το άψυχο σώμα του νεαρού –που βρέθηκε απαγχονισμένος– εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ.



Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη αργά καθώς ο 22χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.