Πύργος «Απόλλων»: Θρίλερ με τηλεφώνημα πριν τη «βουτιά θανάτου» - «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ»

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λουίζης Ριανκούρ, στους Αμπελόκηπους, όταν ένας άνδρας 44 ετών έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30 το μεσημέρι, όταν ο 44χρονος, σύμφωνα με όσα αναφέρουν μάρτυρες, καθόταν στο καφέ-εστιατόριο του 24ου ορόφου, ήπιε τον καφέ του, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και λίγο αργότερα σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο 44χρονος άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του είναι έγκυος και αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν στο να πηδήξει στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

«Ακούσαμε ένα μπαμ»

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον 24ο όροφο.