Συναγερμός στην Πανόρμου: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων» - Oι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) μετά πτώση ατόμου από τον Πύργο «Απόλλων» που βρίσκεται στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64, στην Πανόρμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ωστόσο οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, στα τρία λεπτά μετά την ειδοποίησή της, και μετέπειτα και ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και ερευνάται από αστυνομικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από ένα διάστημα, ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί στο ίδιο κτήριο, με άτομο που είχε πέσει στο κενό από τον τελευταίο όροφο που βρίσκεται εστιατόριο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

