«Γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή 35χρονης από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Μεγάλη και άμεση κινητοποίηση υπήρξε για τη διακομιδή μίας 35χρονης γυναίκας που έχρηζε επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης. Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η γυναίκα μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.



Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και εισήχθη για περαιτέρω ιατρονοσηλευτική φροντίδα.



Η επιχείρηση διακομιδής εκτελέστηκε με ταχύτητα και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά της ασθενούς.