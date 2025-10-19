Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Κέρκυρα ΕΚΑΒ Local News

«Γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή 35χρονης από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ηγουμενίτσα με σκάφος του λινενικού και από εκεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σκάφος του Λιμενικού / Φωτ.: Eurokinissi
Σκάφος του Λιμενικού / Φωτ.: Eurokinissi
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Μεγάλη και άμεση κινητοποίηση υπήρξε για τη διακομιδή μίας 35χρονης γυναίκας που έχρηζε επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης. Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η γυναίκα μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και εισήχθη για περαιτέρω ιατρονοσηλευτική φροντίδα.

Η επιχείρηση διακομιδής εκτελέστηκε με ταχύτητα και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά της ασθενούς.

