Βόλος: Πέθανε ενώ έτρωγε μπανάνα – 62χρονη κατέρρευσε μπροστά στον σύζυγό της

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε γειτονιά του Βόλου , όταν μια 62χρονη γυναίκα άφησε ξαφνικά την τελευταία της πνοή μέσα στο ίδιο της το σπίτι – μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

Ένα ήρεμο απογευματινό γεύμα μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη. Η γυναίκα φέρεται να πνίγηκε την ώρα που έτρωγε μια μπανάνα, χωρίς να προλάβει καν να ζητήσει βοήθεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως μεταδίδει ο taxydomos.gr λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ο σύζυγος της 62χρονης παρατήρησε πως εκείνη άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Στην αρχή πίστεψε πως πρόκειται για κάτι παροδικό, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η γυναίκα κατέρρευσε, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε απεγνωσμένα να τη βοηθήσει και καλούσε το ΕΚΑΒ.



Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Ο άνδρας, σοκαρισμένος και αβοήθητος, έβλεπε τη σύντροφο της ζωής του να χάνει τις αισθήσεις της μπροστά του. Παρά τις προσπάθειές του να τη συνεφέρει, η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν.



Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, όπου αντίκρισαν έναν άνθρωπο σε απόγνωση και μια γυναίκα χωρίς σφυγμό. Άμεσα ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή, δίνοντας μάχη για να την επαναφέρουν. Δυστυχώς, όλες οι προσπάθειες απέβησαν μάταιες.

Η 62χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο σύζυγός της παρέμεινε απαρηγόρητος, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει πως μια απλή στιγμή στο οικογενειακό τραπέζι εξελίχθηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Νοσοκομείο και διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου.



Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στον Βόλο, με τους κατοίκους να μιλούν για ένα τραγικό συμβάν που συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.