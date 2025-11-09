Καταιγίδες «σαρώνουν» την Κέρκυρα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατεστραμμένα αυτοκίνητα στο κέντρο

Κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής (9/11) την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε πάρει κλίση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στους δρόμους περιφερειακά της πόλης, κυρίως κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Παράλληλα, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα, ενισχύοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω πλημμύρες και καταστροφές σε υποδομές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.