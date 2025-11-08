Στη φυλακή για έξι ακόμη μήνες ο Ρωμανός παρά την αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών

Προφυλακισμένος θα παραμείνει για τους επόμενους έξι μήνες θα παραμείνει ο Νίκος Ρωμανός, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.



Την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα, αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών. Η παράταση θα είναι για ακόμη ένα 6μηνο.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη παρόλο που η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν διαφορετική.



Όπως αναφέρει η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ο εισαγγελέας πρότεινε την μετατροπή της κράτησής του σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, όμως το Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έτσι να παρατείνει την προφυλάκισή του για ακόμη έξι μήνες.



Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε εμπλακεί στην υπόθεση καθώς δαχτυλικά του αποτυπώματα είχαν βρεθεί πάνω σε σακούλα που μέσα είχε ένα όπλο κατά τις έρευνες των αρχών στο διαμέρισμα-γιάφκα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους.