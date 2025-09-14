Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους για το απειλητικό μέιλ βόμβας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) όταν άγνωστο άτομο έστειλε email στο οποίο υποστηρίζει ότι έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσο αναφέρονται η έκρηξη θα συμβεί στις 12 το βράδυ ενώ στο σημείο (γνωστό κατάστημα) έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ το οποίο πραγματοποίησε έρευνα από την οποία ωστόσο δεν προέκυψε κάτι.

Λόγω της επιχείρησης, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δυο ρεύματα καθώς και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.