Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Μητέρα 2 παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της με χάπια

Μια είδηση που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνίας της Φθιώτιδας έγινε γνωστή την Πέμπτη (16/10) όταν μια γυναίκα 43 ετών, μητέρα δύο παιδιών, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου lamiareport.gr, το άψυχο κορμί της εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η 43χρονη είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.

Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.