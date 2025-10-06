Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος σε αμόκ έβγαλε όπλο και αυτοκτόνησε μπροστά στους διασώστες

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπου ένας 70χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του με τραγικό τρόπο, μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, σε κατάσταση αμόκ, φωνάζοντας και κρατώντας όπλο. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Όταν στο σημείο, κοντά στο Βενιζέλειο, έφτασαν οι διασώστες, ο 70χρονος στράφηκε ξαφνικά προς τον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Η σκηνή «πάγωσε» τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.