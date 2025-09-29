Σοκ στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, καθώς ένας αλλοδαπός κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος, έχοντας χρησιμοποιήσει αυτοσχέδιο βρόγχο που κατασκεύασε από τη ζακέτα του.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Στις 17:50 έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να συνεχίζει τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για υπόθεση κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής. Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.