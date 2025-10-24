Θρίλερ με αστυνομικό των ΜΑΤ – Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πιστόλι

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς το βράδυ της Παρασκευής (24/10) εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ φέροντας τραύμα από πιστόλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό περίπου 50 ετών, ο οποίος βρισκόταν σε νυχτερινή υπηρεσία αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε σε χώρο του θεάτρου Μπάντμιντον -κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί- μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Ο 50χρονος -που φέρεται να ήταν παντρεμένος και πατέρας παιδιών- έφερε τραύμα από το υπηρεσιακό του όπλο, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» αυτοκτονία.