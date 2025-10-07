Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στο περιστατικό που ανέδειξε το Cretalive, με την 15χρονη που κατήγγειλε τον πατέρα της για Ενδοοικογενειακή Βία σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο νομό Ηρακλείου, αναφέρεται το "Χαμόγελο του Παιδιού", με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε.

Διαβάστε για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου