Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Ανήλικο κορίτσι προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του πατέρα του, μετά από βίαιο ξέσπασμα που είχε ο δεύτερος εις βάρος της μητέρας του.
Στο περιστατικό που ανέδειξε το Cretalive, με την 15χρονη που κατήγγειλε τον πατέρα της για Ενδοοικογενειακή Βία σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο νομό Ηρακλείου, αναφέρεται το "Χαμόγελο του Παιδιού", με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε.
Διαβάστε για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου