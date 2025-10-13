Κρήτη: Δεν άντεξε τον χωρισμό και άρχισε να... πετροβολά το μπαλκόνι της πρώην του

Η ενδοοικογενειακή βία και τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών δεν είναι σπάνια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Απίστευτος είναι όμως ο τρόπος που ένας 41χρονος αντέδρασε στον χωρισμό του από την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μετά από μήνυση που κατέθεσε 41χρονη στον πρώην σύντροφό της για παρενόχληση, συνελήφθη ο 41χρονος άνδρας ο οποίος όπως φαίνεται ενοχλούσε τον τελευταίο καιρό την πρώην σύντροφό του με διάφορους τρόπους.

Συγκεκριμένα ο άνδρας συνελήφθη την Κυριακή στο Ηράκλειο έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του ότι της πετούσε πέτρες στο παράθυρο του μπαλκονιού, ενώ ταυτόχρονα την εξύβριζε και την απειλούσε.

Τότε ήταν που έφτασε ο κόμπος στο χτένι για την 41χρονη και αποφάσισε να του κάνει μήνυση, μιας και τον τελευταίο καιρό την παρενοχλούσε στο σπίτι και στην δουλειά της με ύβρεις και απειλές.