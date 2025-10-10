Επίθεση σε έγκυο με πιρούνι: Ο 43χρονος είχε ξυρίσει τα μαλλιά της 12χρονης κόρης του - Μαρτυρία σοκ

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο «Αττικόν» η 38χρονη έγκυος, φέροντας πολλαπλά τραύματα σε πρόσωπο και σώμα μετά την φρικιαστική επίθεση που δέχτηκε από τον σύντροφό της ο οποίος την κάρφωσε με πιρούνιπάνω από 100 φορές με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Την ίδια στιγμή στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για το παρελθόν του 43χρονου δράστη, ο οποίος εκτός του ότι μπαινοέβγαινε στη φυλακή φαίνεται ότι βασάνιζε και την πρώτη του σύζυγο αλλά και την κόρη του σε σημείο μάλιστα που το παιδί αναγκάστηκε να φυγαδευτεί στην πατρίδα της την Γεωργία για να γλιτώσει από&nτον κακοποιητικό πατέρα της.

Σύμφωνα με την μαρτυρία μιας γυναίκας που είχε φιλοξενήσει τότε 12χρονο κορίτσι ο 43χρονος την είχε κουρέψει γουλί προκειμένου να μην βγαίνει από το σπίτι.

«Την είχε χτυπήσει πολύ ο μπαμπάς της και την είχα εγώ στο σπίτι. Της είχε ξυρίσει τα μαλλιά. Με την άδεια της μητέρας της είχε έρθει να μείνει σε μένα. Μου είχε πει ότι την χτύπησε ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι. Την γύρισα και την χτύπησε και μπροστά μου πολύ. Η μητέρα της με είχε πάρει τηλέφωνο και είχαν έρθει μαζί σπίτι μου “σε παρακαλώ κράτα λίγο το παιδί γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο και να βγει έξω μου είχε πει. Το παιδί φαινόταν, είχε χτυπήματα σε μπούτια, χέρια, πρόσωπο« ανέφερε η γυναίκα.

Λίγες μέρες αργότερα όπως λέει η ίδια μίλησε με τον 43χρονο και την διαβεβαίωσε ότι δεν θα πειράξει ούτε μάνα ούτε κόρη, αρκεί να του επέστρεφε το παιδί σπίτι πράγμα που έγινε. Ωστόσο, ο ίδιος δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Μόλις αντίκρισε το παιδί άρχισε να το χτυπάει με ζώνες και μπουνιές μπροστά στη γυναίκα.

«Άρχισε να το χτυπάει με ζώνες, με μπουνιές. Μπαίνω στην μέσα μου λέει φύγε από εκεί, με τραβάει εμένα, παίρνω το παιδί, το παίρνω στο δωμάτιό του, την βγάζω από το παράθυρο, της λέω πήγαινε στην πλατεία. Μετά από τρεις τέσσερις μέρες (η μητέρα της) την έδιωξε».

Μάνα και κόρη έπεφταν συστηματικά θύματα ξυλοδαρμών. Μάλιστα, η εξαφάνιση της ανήλικης κόρης τους ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Μόλις την εντόπισαν μετά από 3 μέρες, η μητέρα πήρε την απόφαση να τη φυγαδέψει στη Γεωργία μαζί με τη γιαγιά της, μακριά από τον 43χρονο.

«Με την πρώτη του γυναίκα είχαν χωρίσει για αρκετό διάστημα, τρία – τέσσερα χρόνια. Είχε πάει η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, έμενε εκεί αλλά δεν βρήκε δουλειά και γύρισε στην Αθήνα. Εγώ της είχα πει “γιατί γύρισες αν βλέπεις τέτοια συμπεριφορά; Είχε φύγει και είχε ηρεμήσει”. Μετά είχε φύγει και το παιδί από το σπίτι κρυφά», τόνισε η ίδια.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία ο 43χρονος δράστης της φρικτής ενδοοικογενειακής επίθεσης έχει «πλούσιο» ποινικό παρελθόν καθώς έχει συλληφθεί τουλάχιστον 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.

Συγκεκριμένα, την πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές ήταν το 2012 για αδικήματα όπως φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο. Είχε συλληφθεί επίσης τέσσερις φορές για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

«Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος τον ήξερα 15 χρόνια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «βίαιο» και «επικίνδυνο» καθώς, όπως λένε, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο του και την κόρης οι οποίες έχουν πλέον διαφύγει στο εξωτερικό.

Ακολουθεί η παραβατική συμπεριφορά του: