Ψυχικό: Φρίκη για τις «πιρουνιές» που δέχθηκε η 38χρονη έγκυος - Την κάρφωνε σε μάτι και κοιλιά

Εφιάλτη έζησε η 38χρονη γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10).

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε τη γυναίκα στο νοσοκομείο σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο 43χρονος σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία. Η 38χρονη που νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το έμβρυο που κυοφορεί «σώθηκε».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 43χρονος βασάνιζε την 38χρονη έγκυο με το πιρούνι στο μάτι και στην κοιλιά.

Εντοπίστηκε και προσήχθη ο 43χρονος

«Μια έγκυος γυναίκα 38 χρονών, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στο Αττικόν που εφημέρευε - δεν γνωρίζω αν ήρθε με ασθενοφόρο η μόνη της - καθώς ήταν κυριολεκτικά σημαδεμένη στο πρόσωπο από πιρούνι. Έχει μεγάλο πρόβλημα στα μάτι της και σήμερα χειρουργήθηκε και δίνει μάχη για να σώσει την όραση της.

Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενη και πλέον αναζητούν τον άντρα της, καθώς σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της. Ευτυχώς, το μωράκι είναι καλά. Νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της ΕΛΑΣ, ο 43χρονος εντοπίστηκε και προσήχθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού-Φιλοθέης. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύλληψή του καθώς υπάρχει η καταγγελία της γυναίκας.