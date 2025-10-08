Αττικόν: Μάχη για την ζωή της δίνει 38χρονη έγκυος - Την κάρφωσε με πιρούνι ο σύντροφός της

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έφερε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκαλύπτοντας πως μία 38χρονη γυναίκα, το βράδυ της Δευτέρας, μετέβη στο νοσοκομείο «Αττικόν» έχοντας δεχθεί άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 38χρονη γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον σύντροφό της για την άγρια επίθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σήμερα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να «σωθεί» το μάτι της.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος «σώθηκε», την ώρα που η γυναίκα στο Αττικόν δίνει «μάχη» για να μην χάσει την όρασή της, ενώ νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.

«Μια έγκυος γυναίκα 38 χρονών, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στο Αττικόν που εφημέρευε - δεν γνωρίζω αν ήρθε με ασθενοφόρο η μόνη της - καθώς ήταν κυριολεκτικά σημαδεμένη στο πρόσωπο από πιρούνι. Έχει μεγάλο πρόβλημα στα μάτι της και σήμερα χειρουργήθηκε και δίνει μάχη για να σώσει την όραση της.

Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενη και πλέον αναζητούν ον άντρα της, καθώς σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της. Ευτυχώς το μωράκι είναι καλά. Νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.