Ψυχικό: Ποινική δίωξη στον 42χρονο που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας - οπλοχρησίας ασκήθηκε σε βάρος του 42χρονου Γεωργιανού που φέρεται να επιτέθηκε στην έγκυο σύντροφο του, χτυπώντας τη με πιρούνι στο πρόσωπο και την κοιλιά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το σοκαριστικό αυτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησε τη γυναίκα στο νοσοκομείο σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία. Η 38χρονη που νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το έμβρυο που κυοφορεί «σώθηκε».