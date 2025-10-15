Κίνηση: Ουρές σε Κηφισό, Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς η κίνηση το πρωί της Tετάρτης (15/10) είναι αρκετά αυξημένη, ειδικά σε βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται, όπως σχεδόν σε καθημερινή βάση, στον Κηφισό, όπου τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και στα δύο ρεύματα, με τις ουρές να «γράφουν» ήδη τα πρώτα χιλιόμετρα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Λεωφόρο Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Δαχτυλίδι Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από το Γηροκομέιο μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι την έξοδο Χλαναδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα στο ρεύμα καθόδου. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Στην Αττική Οδό αυτή την ώρα καταγράφονται καθυστερήσεις μετά τον κόμβο Κάντζα έως τον κόμβο Παιανίας εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο και ένα φορτηγό οι οδηγοί των οποίων τραυματίστηκαν -ευτυχώς- ελαφρά.

Η Τροχαία έχει σπεύσει στο σημείο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ όπως ενημερώνει σε σχετική ανάρτηση η Αττική Οδός, η δεξιά λωρίδα για την ώρα παραμένει κλειστή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3uW5R6iP3j — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Δείτε τον χάρτη: