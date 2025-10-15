Φοινικούντα: Τα κενά στην κατάθεση του 22χρονου και οι έρευνες για το τρίτο πρόσωπο

Δεν έχει κλείσει για τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Αυτό καθώς παρά τη σύλληψη των δύο 22χρονων φίλων από την Καλλιθέα, υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση που «δείχνουν» εμπλοκή τουλάχιστον ακόμη ενός προσώπου που παραμένει ασύλληπτο. Άλλωστε, από μόνο του το γεγονός ότι η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη έγιναν τρεις μέρες μετά τη σύναψη της τελευταίας διαθήκης, είναι κάτι που δύσκολα θεωρείται τυχαίο. Πολλώ δε μάλλον εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο Κώστας Τομαράς ξεκινούσε το κείμενο με τις τελευταίες του επιθυμίες για το μοίρασμα της μεγάλης περιουσίας του, με τη φράση «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου».

Η εμφάνιση που επίσπευσε τις εξελίξεις

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν με νόημα ότι «η εμφάνιση του 22χρονου το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ επίσπευσε χρονικά τις εξελίξεις, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα που κάναμε». Ο λόγος αυτής της επισήμανσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι τουλάχιστον από το Σάββατο οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών γνώριζαν για τους δύο 22χρονους, τους είχαν θέσει σε διακριτική φυσική επιτήρηση, ενώ είχαν προχωρήσει και σε νόμιμη επισύνδεση στα κινητά τους τηλέφωνο.

Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας:

Για να γίνει αντιληπτό, όταν ο 22χρονος, που αποδίδει στον εαυτό του ρόλο του συνεργού, είπε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ότι έχει πετάξει το κινητό του τηλέφωνο σε κάποιο υπόνομο, αυτοί κάθε άλλο παρά αγχώθηκαν καθώς περιμένουν τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Την ίδια ώρα, η κατάθεση του για μια σειρά από λόγους θεωρείται ότι έχει πολλά κενά: τόσο για το κίνητρο της «επίσκεψης» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όσο και για το πώς διέφυγε και έφτασε πάλι πίσω στην Αθήνα.

Τι ισχυρίστηκε ο 22χρονος στους αστυνομικούς

«Δεν πυροβόλησα εγώ τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ», είπε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ο 22χρονος που συνελήφθη και κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής εκτέλεσης στην Φοινικούντα.



Με προτροπή του δικηγόρου του, ο νεαρός άνδρας δεν έδωσε προφορική απολογία στην ΕΛΑΣ και έτσι μαζί με τον άλλο 22χρονο, οδηγήθηκαν μέσα στη νύχτα στην Καλαμάτα προκειμένου σήμερα να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα και να τους αποδοθούν κατηγορίες. Ο ισχυρισμός του, ότι δηλαδή δεν πυροβόλησε αυτός τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και των 61χρονο επιστάτη περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.



Αυτό καθώς ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει για τους αστυνομικούς το κίνητρο της διπλής εκτέλεσης, ενώ θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή και τρίτου προσώπου που πιθανότατα είχε οικονομικό συμφέρον ή πίστευε ότι έχει αδικηθεί.

Με απλά λόγια, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση, θεωρούν απίθανο να μην υπάρχει τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο και μάλιστα από το πολύ κοντινό περιβάλλον του 68χρονου.

Αυτό δείχνει και η «σάρωση» των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του κάμπινγκ, τα επίμαχα λεπτά λίγο πριν τη διπλή εκτέλεση, με τους αστυνομικούς να περιμένουν επιπλέον στοιχεία.