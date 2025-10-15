Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν οι δύο 22χρονοι

Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι πήραν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.

Κενά «βλέπει» η ΕΛΑΣ στην κατάθεση του συνεργού

Πολλά κενά στους ισχυρισμούς του 22χρονου που υποστηρίζει ότι είναι ο συνεργός στη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, διακρίνουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές αδυνατούν να πιστέψουν πως μπόρεσε να διανύσει την απόσταση από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα -κάτι περισσότερο από 50 χιλιόμετρα- περπατώντας και κολυμπώντας, όπως υποστήριξε προανακριτικά.

Το ίδιο αστήρικτος είναι, όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο ισχυρισμός ότι πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε κάποιον υπόνομο έξω από την Καλαμάτα και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι αναζητήσεις υλικού από κάμερες ασφαλείας των ΚΤΕΛ Μεσσηνίας και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, αρνήθηκε ως είχε δικαίωμα, να δώσει προανακριτική απολογία στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και είπε ότι θα μιλήσει στη Δικαιοσύνη. Πάντως, προφορικά, είπε στους αστυνομικούς που τον εξέτασαν ότι «δεν πυροβόλησα εγώ, δεν τους σκότωσα εγώ. Δεν τους ήξερα. Γιατί να το κάνω; Ναι ήμουν εκεί, αλλά πήγα μόνο για τα λεφτά».

Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας (σ.σ. ο ανιψιός του 68χρονου θύματος) των όσων συνέβησαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως δράστη, έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.