Δολοφονία στη Φοινικούντα: Όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα από την ΕΛΑΣ - Τα αναπάντητα ερωτήματα

Όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα για το στυγερό έγκλημα στη Φοινικούντα παραθέτει η Ελληνική Αστυνομία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 2 ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός ακόμα ατόμου, στη Φοινικούντα Μεσσηνίας την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

Ανοιχτά ερωτήματα

Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, με τους δύο 22χρονους φερόμενους δράστες να οδηγούνται χθες Τετάρτη (15/10) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας και να παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Ο 22χρονος, βρετανικής καταγωγής, που ο συνομήλικός του «έδειξε» ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας επιμένει να αρνείται ότι σκότωσε τον 68χρονο Κώστα Τομαρά και τον φίλο του, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Αντίθετα, δηλώνει ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό για να συνδράμει τον φίλο του σε απόπειρα ληστείας, παρά το γεγονός ότι ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκληματικού σκηνικού, αναγνώρισε τον 22χρονο ως τον «πιστολέρο» που σκόρπισε τον θάνατο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, αρνήθηκε ως είχε δικαίωμα, να δώσει προανακριτική απολογία στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και είπε ότι θα μιλήσει στη Δικαιοσύνη. Πάντως, προφορικά, είπε στους αστυνομικούς που τον εξέτασαν ότι «δεν πυροβόλησα εγώ, δεν τους σκότωσα εγώ. Δεν τους ήξερα. Γιατί να το κάνω; Ναι ήμουν εκεί, αλλά πήγα μόνο για τα λεφτά».

Τα κενά στην κατάθεση του συνεργού

Οι Αρχές θέτουν στο «μικροσκόπιο» μια σειρά από σημαντικά κενά στην κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού, ο οποίος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Οι αστυνομικοί αδυνατούν να πιστέψουν πως ο νεαρός μπόρεσε να διανύσει την απόσταση από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα -κάτι περισσότερο από 50 χιλιόμετρα- περπατώντας και κολυμπώντας, όπως υποστήριξε προανακριτικά.

Το ίδιο αστήρικτος μοιάζει και ο ισχυρισμός του 22χρονου συνεργού ότι πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε κάποιον υπόνομο έξω από την Καλαμάτα και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι αναζητήσεις υλικού από κάμερες ασφαλείας των ΚΤΕΛ Μεσσηνίας και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ερωτήματα γίνονται ακόμη πιο επίμονα, καθώς η ΕΛΑΣ εντόπισε ότι -λίγα λεπτά πριν τη διπλή εκτέλεση- το κινητό τηλέφωνο κάποιου από τους δύο 22χρονους, φέρεται να επικοινώνησε με τρίτο άτομο, το οποίο με τη σειρά του φέρεται να επικοινώνησε αμέσως με άλλο κινητό ατόμου που εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα στο κάμπινγκ.

Στο πλαίσιο αυτό, εντείνονται οι υποψίες ότι στο έγκλημα εμπλέκεται και ακόμα ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με την αστυνομία να εξετάζει κάθε επαφή και τυχόν γνωριμία των δύο νεαρών με το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η αστυνομία περιμένει πλέον την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει τον πιθανό ηθικό αυτουργό και να «δέσει» πλήρως την υπόθεση.

Το μυστικό ραντεβού πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν μυστικά μία ημέρα πριν από τη σύλληψη. Μετά το φονικό, και αφού είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής επικοινώνησαν και έδωσαν ραντεβού το οποίο έγινε και διήρκεσε λίγα λεπτά.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συνάντηση αυτή είχε σκοπό να «θολώσει» τα νερά και να δυσκολέψει την έρευνα.

Την επόμενη ημέρα, όταν παραδόθηκε ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, οι καταθέσεις των δύο φίλων παρουσίασαν σημαντικές διαφορές, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των αρχών για τον ρόλο του καθενός.

Το προφίλ των δύο κατηγορουμένων

Πάντως, οι δύο 22χρονοι ήταν στενοί φίλοι επί χρόνια στην Καλλιθέα.

Ο ένας εκ των δύο, ο συνεργός που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με φίλους και συγγενείς, ήταν άνθρωπος ήρεμος, με όνειρο να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε οικοδομές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα 16 του είχε συλληφθεί μαζί με άλλους δύο ανήλικους για διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Φάληρο, η μοναδική φορά που είχε απασχολήσει την αστυνομία μέχρι και την πρόσφατη παράδοσή του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ανησυχία στη γειτονιά του λόγω της συμπεριφοράς του. Γείτονές του δηλώνουν ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του, ωστόσο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.