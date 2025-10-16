Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν το διπλό φονικό - «Τι λες ρε φλώρε;»

Τα όσα προηγήθηκαν και συζητήθηκαν μεταξύ των δυο βασικών πρωταγωνιστών πριν από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, φέρεται να αποκάλυψε ο 22χρονος συνεργός που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με το Star, ο παρακάτω διάλογος μεταξύ των δύο κατηγορούμενων έγινε λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, έτσι όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Ο 22χρονος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να πάρει χρήματα και το αποκάλυψε στον φίλο του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο συνεργός, ο φερόμενος ως εκτελεστής του διπλού φονικού του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων και, συγκεκριμένα, ο συνεργός κατά την κατάθεσή του φέρεται να είπε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατά τη διαμονή του σε αυτό το καλοκαίρι του 2022.

Το μυστικό ραντεβού πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν μυστικά μία ημέρα πριν από τη σύλληψη. Μετά το φονικό, και αφού είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής επικοινώνησαν και έδωσαν ραντεβού το οποίο έγινε και διήρκεσε λίγα λεπτά.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συνάντηση αυτή είχε σκοπό να «θολώσει» τα νερά και να δυσκολέψει την έρευνα.

Την επόμενη ημέρα, όταν παραδόθηκε ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, οι καταθέσεις των δύο φίλων παρουσίασαν σημαντικές διαφορές, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των αρχών για τον ρόλο του καθενός.

Το προφίλ των δύο κατηγορουμένων

Πάντως, οι δύο 22χρονοι ήταν στενοί φίλοι επί χρόνια στην Καλλιθέα.

Ο ένας εκ των δύο, ο συνεργός που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με φίλους και συγγενείς, ήταν άνθρωπος ήρεμος, με όνειρο να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε οικοδομές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα 16 του είχε συλληφθεί μαζί με άλλους δύο ανήλικους για διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Φάληρο, η μοναδική φορά που είχε απασχολήσει την αστυνομία μέχρι και την πρόσφατη παράδοσή του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ανησυχία στη γειτονιά του λόγω της συμπεριφοράς του. Γείτονές του δηλώνουν ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του, ωστόσο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.