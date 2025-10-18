Νέα στοιχεία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Το πακιστανικό κινητό και το λευκό σκούτερ

Οι αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα δεν έχουν τέλος. Οι Αρχές «ξεσκονίζουν» βίντεο από εκατοντάδες κάμερες, αναζητώντας τις κινήσεις των δύο φερόμενων ως δραστών που σκότωσαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κωνσταντίνο Τομαρά, και τον 61χρονο επιστάτη του. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι τηλεφωνικές τους επικοινωνίες, που ίσως αποκαλύψουν αν πίσω από τη στυγερή δολοφονία κρύβεται και τρίτο πρόσωπο.



Οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν –ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός– οδηγούνται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν συγκεντρώσει υλικό από 300 κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό αποτυπώνεται όλη η πορεία των δραστών – από τη στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα, μέχρι τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, όταν το λευκό σκούτερ εντοπίζεται παρκαρισμένο σε στενό της Καλλιθέας.

Το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν τώρα οι Αρχές είναι πώς διέφυγε ο συνεργός μετά τη διπλή εκτέλεση. Η εκδοχή που έδωσε ο ίδιος –ότι έφυγε με βάρκα από τη Φοινικούντα και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα– δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό που ίσως δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκε και λευκό αυτοκίνητο για τη διαφυγή.



Την ίδια ώρα, στα χέρια τους φτάνουν σταδιακά τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα πακιστανικό κινητό, το οποίο παραδέχτηκε ότι είχε μαζί του ο 22χρονος συνεργός. Από τα δεδομένα προκύπτουν ενδείξεις πως ένα τέταρτο άτομο βοήθησε στη διαφυγή, πιθανόν κρύβοντάς τον τη νύχτα μετά τη δολοφονία και διευκολύνοντάς τον να επιστρέψει στην Αθήνα την επόμενη μέρα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ.



Το βασικό ερώτημα παραμένει: ενήργησαν μόνοι τους ή κατ’ εντολή; Οι αστυνομικοί ερευνούν αν υπήρχε ηθικός αυτουργός, αλλά και αν κάποιο άλλο πρόσωπο συνέβαλε στη φυγή τους μετά το μακελειό.



Ακόμη, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο πάτησε τελικά τη σκανδάλη. Η αναπαράσταση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσει απαντήσεις.



Η εκδοχή περί ληστείας ή εκβιασμού πάντως δεν επιβεβαιώνεται. Στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ βρέθηκαν 1.580 ευρώ, ενώ ο επιστάτης είχε 505 ευρώ στην τσέπη του – ποσά που κανείς δεν άγγιξε.

Ο μάρτυρας – «κλειδί»

Καθοριστική θεωρείται η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα. Ο ίδιος βρέθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του – αφού οι δράστες πυροβόλησαν και προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχουν – αλλά και για τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη.

Στην εξάωρη κατάθεσή του φέρεται να είπε πως, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, επικοινώνησε –μέσω της συντρόφου του– με τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού, δίνοντας έτσι στους αστυνομικούς κρίσιμα στοιχεία για το παζλ της υπόθεσης.



Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη διπλή εκτέλεση που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.