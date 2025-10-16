Φοινικούντα: «Σφίγγα» ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος - Το ραντεβού των δύο δραστών μετά το έγκλημα

Αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την άγρια δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και του 61χρονου επιστάτη της επιχείρησης, με τους δύο 22χρονους φερόμενους δράστες να οδηγούνται χθες Τετάρτη (15/10) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας και να παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Ο 22χρονος, βρετανικής καταγωγής, που ο συνομήλικός του «έδειξε» ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας επιμένει να αρνείται ότι σκότωσε τον 68χρονο Κώστα Τομαρά και τον φίλο του, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Αντίθετα, δηλώνει ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό για να συνδράμει τον φίλο του σε απόπειρα ληστείας, παρά το γεγονός ότι ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκληματικού σκηνικού, αναγνώρισε τον 22χρονο ως τον «πιστολέρο» που σκόρπισε τον θάνατο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, αρνήθηκε ως είχε δικαίωμα, να δώσει προανακριτική απολογία στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και είπε ότι θα μιλήσει στη Δικαιοσύνη. Πάντως, προφορικά, είπε στους αστυνομικούς που τον εξέτασαν ότι «δεν πυροβόλησα εγώ, δεν τους σκότωσα εγώ. Δεν τους ήξερα. Γιατί να το κάνω; Ναι ήμουν εκεί, αλλά πήγα μόνο για τα λεφτά».

Τα επίμονα ερωτήματα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, οι Αρχές θέτουν στο «μικροσκόπιο» μια σειρά από σημαντικά κενά στην κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού, ο οποίος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Οι αστυνομικοί αδυνατούν να πιστέψουν πως ο νεαρός μπόρεσε να διανύσει την απόσταση από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα -κάτι περισσότερο από 50 χιλιόμετρα- περπατώντας και κολυμπώντας, όπως υποστήριξε προανακριτικά.

Το ίδιο αστήρικτος μοιάζει και ο ισχυρισμός του 22χρονου συνεργού ότι πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε κάποιον υπόνομο έξω από την Καλαμάτα και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι αναζητήσεις υλικού από κάμερες ασφαλείας των ΚΤΕΛ Μεσσηνίας και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ερωτήματα γίνονται ακόμη πιο επίμονα, καθώς η ΕΛΑΣ εντόπισε ότι -λίγα λεπτά πριν τη διπλή εκτέλεση- το κινητό τηλέφωνο κάποιου από τους δύο 22χρονους, φέρεται να επικοινώνησε με τρίτο άτομο, το οποίο με τη σειρά του φέρεται να επικοινώνησε αμέσως με άλλο κινητό ατόμου που εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα στο κάμπινγκ.

Στο πλαίσιο αυτό, εντείνονται οι υποψίες ότι στο έγκλημα εμπλέκεται και ακόμα ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με την αστυνομία να εξετάζει κάθε επαφή και τυχόν γνωριμία των δύο νεαρών με το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η αστυνομία περιμένει πλέον την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει τον πιθανό ηθικό αυτουργό και να «δέσει» πλήρως την υπόθεση.

Το μυστικό ραντεβού πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν μυστικά μία ημέρα πριν από τη σύλληψη. Μετά το φονικό, και αφού είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής επικοινώνησαν και έδωσαν ραντεβού το οποίο έγινε και διήρκεσε λίγα λεπτά.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συνάντηση αυτή είχε σκοπό να «θολώσει» τα νερά και να δυσκολέψει την έρευνα.

Την επόμενη ημέρα, όταν παραδόθηκε ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, οι καταθέσεις των δύο φίλων παρουσίασαν σημαντικές διαφορές, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των αρχών για τον ρόλο του καθενός.

Το προφίλ των δύο κατηγορουμένων

Πάντως, οι δύο 22χρονοι ήταν στενοί φίλοι επί χρόνια στην Καλλιθέα.

Ο ένας εκ των δύο, ο συνεργός που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με φίλους και συγγενείς, ήταν άνθρωπος ήρεμος, με όνειρο να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε οικοδομές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα 16 του είχε συλληφθεί μαζί με άλλους δύο ανήλικους για διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Φάληρο, η μοναδική φορά που είχε απασχολήσει την αστυνομία μέχρι και την πρόσφατη παράδοσή του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ανησυχία στη γειτονιά του λόγω της συμπεριφοράς του. Γείτονές του δηλώνουν ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του, ωστόσο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές.