Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιστροφή του 22χρονου στο σπίτι του μετά το διπλό φονικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του, καθώς νέα βίντεο ντοκουμέντα έρχονται συνεχώς στο «φως» της δημοσιότητας από την διαδρομή που ακολούθησαν ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης και ο 22χρονος συνεργός του.

Σε βίντεο που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του διπλού φονικού - μια ημέρα μετά το έγκλημα - να επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα Αττικής. Ο νεαρός φαίνεται να κινείται στους δρόμους της περιοχής τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου και, συγκεκριμένα, στις 3:30. Εμφανίζεται να περπατάει λίγα μέτρα από το διαμέρισμα, έξω από το οποίο συνελήφθη από τις Αρχές την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, κρατώντας στο ένα χέρι του ένα κράνος μηχανής και να βγάζει ένα αντικείμενο από την τσάντα του.

Να σημειωθεί ότι οι δύο 22χρονοι, ο φερόμενος δράστης και ο συνεργός, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή.

«Δεν τους σκότωσα εγώ»

Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, αρνήθηκε ως είχε δικαίωμα, να δώσει προανακριτική απολογία στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και είπε ότι θα μιλήσει στη Δικαιοσύνη. Πάντως, προφορικά, είπε στους αστυνομικούς που τον εξέτασαν ότι «δεν πυροβόλησα εγώ, δεν τους σκότωσα εγώ. Δεν τους ήξερα. Γιατί να το κάνω; Ναι ήμουν εκεί, αλλά πήγα μόνο για τα λεφτά».

Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας (σ.σ. ο ανιψιός του 68χρονου θύματος) των όσων συνέβησαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως δράστη, έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.