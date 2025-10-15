Ελλάδα Θάνατοι Αστυνομία Κιλκίς Local News

Θρίλερ σε ξενοδοχείο στο Κιλκίς - Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα πυροβολήθηκε εκτός του ξενοδοχείο, μπήκε μέσα αιμόφυρτος και κατέληξε.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (15/10) μετά την ειδοποίηση πως έχει εντοπιστεί σορός άνδρα σε ξενοδοχείο στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το θύμα με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε πυροβολήθηκε εκτός του ξενοδοχείου, μπήκε μέσα και κατέληξε.

Στις 20:15, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για νεκρό άνδρα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αποκλείοντας τον χώρο, ενώ την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, λαμβάνοντας μαρτυρίες από ενοίκους και εργαζομένους του ξενοδοχείου και αναζητώντας υλικό από κάμερες.

 

