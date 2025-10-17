Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Φορτηγό έπεσε στις διαχωριστικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν

Απίστευτο μποτιλιάρισμα καταγράφεται νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στον Κηφισό λόγω σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν φορτηγό έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καθυστερήσεις και στα 2 ρεύματα του Κηφισού καθώς οι μπάρες εκτοξεύτηκαν στις λωρίδες της ανόδου.

Το τροχαίο έχει «κόψει» στα δύο τον Κηφισό καθώς και στα δύο ρεύματα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο στις δεξιές λωρίδες.

Από το τροχαίο έχει τραυματιστεί ένα άτομο, το οποίο και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός τόσο για την ομαλή κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων όσο και για να επιβλέπει όλες τις διαδικασίες της απομάκρυνσης του φορτηγού και των προστατευτικών μπαρών που καταστράφηκαν.

Την ίδια ώρα τροχαίο έχει σημειωθεί και στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και στο συγκεκριμένο σημείο.