Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: Ανασύρθηκε μία σορός μετά από πυρκαγιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Η φωτιά προκλήθηκε μετά από σύγκρουση φορτηγού οχήματος με μοτοσυκλέτα στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Αμέσως μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες ανέσυραν σορό αγνώστων στοιχείων, η οποία διακομίστηκε στο Θριάσιο.