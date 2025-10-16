Καρέ-καρέ η σύγκρουση στην Κηφισίας: Το αυτοκίνητο γλιστράει και «καρφώνεται» στον τοίχο

Πολύ τυχερός στάθηκε ο 24χρονος που ενεπλάκη τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10) σε τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Ο νεαρός οδηγός βρήκε μόνο με ελαφρά τραύματα από τις λαμαρίνες του στραπατσαρισμένου του αυτοκινήτου. Βέβαια, οι απώλειες δεν περιορίστηκαν μόνο στην καταστροφή το οχήματος, καθώς η τροχαία του επέβαλε και διοικητικό πρόστιμο, ενώ του αφαίρεσε και το δίπλωμα. Γιατί; Επειδή βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως φαίνεται και από το νέο βίντεο, το αυτοκίνητο κινούνταν στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, όταν χάνεται ο έλεγχος του οχήματος, το αυτοκίνητο να κάνει επιτόπια στροφή και τελικά να καρφώνεται με το πίσω μέρος σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ courier επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Κηφισίας. Ο οδηγός, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυματίστηκε ελαφρά. pic.twitter.com/b3zC2aIy0D — Flash.gr (@flashgrofficial) October 16, 2025

Η δύναμη με την οποία προσέκρουσε το αυτοκίνητο ήταν τόσο μεγάλη - λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει - που το τζάμι έγινε θρύψαλα.

Μιλώντας στο Action24, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος δήλωσε ότι έχουν συμβεί κι άλλες φορές ανάλογα ατυχήματα, τόσο στο ίδιο το κατάστημα όσο και σε διπλανά. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι είναι η πέμπτη φορά που πέφτει όχημα και προκαλεί ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι έχουν ζητήσει από τον δήμο να τοποθετήσει κάγκελα, αλλά έχει αρνηθεί. Ανάλογο αίτημα είχε κατατεθεί τον περασμένο Αύγουστο, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι τα κάγκελα θα τοποθετηθούν αν ξαναγίνει ατύχημα. Προανήγγειλε ότι μια ομάδα θα καταθέσει εκ νέου αίτημα στον δήμο, προκειμένου να τοποθετηθούν κάγκελα.

Μίλησε και για μια τρομακτική περίπτωση που σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο, όταν ένας πεζός από θαύμα γλίτωσε για ένα λεπτό από ανάλογο τροχαίο.