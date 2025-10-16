Τραγωδία στη Βασιλίσσης Σοφίας: Νεκρός 45χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση με φορτηγό
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 06:35 το πρωί της Πέμπτης (16/10) στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Σεμιτέλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο 45χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες.
Ο 45χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε στο 251ΓΝΑ όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση ανέλαβε η Τροχαία Αθηνών.