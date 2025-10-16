Ελλάδα Τροχαίο Τροχαία (Η) Αθήνα

Τραγωδία στη Βασιλίσσης Σοφίας: Νεκρός 45χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Σεμιτέλου.

Κώστας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 06:35 το πρωί της Πέμπτης (16/10) στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Σεμιτέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο 45χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες.

Ο 45χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε στο 251ΓΝΑ όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση ανέλαβε η Τροχαία Αθηνών.

