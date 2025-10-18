Τραγική κατάληξη στο τροχαίο στο Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το όχημα σε δέντρο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο οδηγός που έπεσε πάνω σε δέντρο με το αυτοκίνητό του στο Μενίδι.



Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Πάρνηθος, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε πάνω σε έναν φράχτη και στη συνέχεια κατέληξε σε δέντρο.

Αν και σοβαρά τραυματίας, βγήκε μόνος από το αυτοκίνητο και δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασε και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και κατέληξε.

