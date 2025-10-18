Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς»

Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στο Μενίδι.



Το ατύχημα έγινε όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε δέντρο, λίγες μόνο ώρες μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που κινείτο στη λεωφόρο Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δέντρο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.



Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, αλλά και η πυροσβεστική. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, όμως στη συνέχεια τον παρέλαβε πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.