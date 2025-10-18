Δύσκολες ώρες για ανήλικο - Εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο έπειτα από τροχαίο στο Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης, συγκεκριμένα στο δρόμο προς την περιοχή Βούτες.



Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της και ένα ακόμη άτομο, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί.



Η ΕΜΑΚ κλήθηκε στο σημείο και κατάφερε να απεγκλωβίσει και τους τρεις με ασφάλεια, ωστόσο κατά πληροφορίες το παιδί ειναι σοβαρά τραυματισμένο.



Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.