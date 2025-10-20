Βίντεο ντοκουμέντο από καραμπόλα στη Θεσσαλονίκη - ΙΧ βγαίνει εκτός πορείας και καρφώνεται σε βαν

Σφοδρή σύγκρουση πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στην στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη, με βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας να δείχνει πως όχημα εξετράπη της πορείας του προκαλώντας την καραμπόλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, λίγο πριν τις 15:00, πέντε οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη στροφή Πλαγιαρίου λίγο πριν την Επανομή. Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ένα εκ των οχημάτων να ανατραπεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το ένα όχημα βγαίνει από τη λωρίδα του και συγκρούεται με βανάκι. Στο τροχαίο ενεπλάκη και το όχημα που βρισκόταν πίσω από το προπορευόμενο βαν.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.