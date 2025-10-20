Θεσσαλονίκη: Γιατί έκανε παρέμβαση ο Ρουβίκωνας στο ΤΙΤΑΝ – Δείτε εικόνες

Παρέμβαση στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη, έκαναν σήμερα μέλη του Ρουβίκωνα.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της συλλογικότητας, πέταξαν τρικάκια και μπογιές στο κτίριο του εργοστασίου, ενώ έγραψαν με σπρέι τη λέξη «δολοφόνοι», με αφορμή τον θάνατο 35χρονου σε εργατικό ατύχημα το οποίο έγινε το Σεπτέμβριο.

Τότε, ένας 35χρονος υπάλληλος του εργοστασίου, έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

