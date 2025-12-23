Εισβολή του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο της Ηλιούπολης – Η ανάρτηση του Στάθη Ψυρρόπουλου

Ομάδα μελών του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο δημαρχείο Ηλιούπολης, την ώρα που ο δήμαρχος Στάθης Ψυρρόπουλος, υποδεχόταν πολίτες. Αφορμή για την επίθεση αποτέλεσαν οι κτιριακές υποδομές του Ειδικού Σχολείου Αθηνών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

«Πριν λίγα λεπτά εισέβαλαν διά της βίας 15 άτομα στο Δημαρχείο Ηλιούπολης από την ομάδα του Ρουβίκωνα την ώρα που δεχόμουν πολίτες και πραγματοποίησαν επίθεση σε εμένα προσωπικά, επικαλούμενοι τις κτιριακές υποδομές του Ειδικού Σχολείου Αθηνών.

Καταδικάζω οποιαδήποτε μορφή βίας από ομάδες όπως αυτή, που λειτουργούν αυθαίρετα και βίαια. Πόσο μάλλον όταν προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν κοινωνικά ζητήματα όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και το Ειδικό Σχολείο Αθηνών, όπου έχουμε καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας για να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα πολλών δεκαετιών με ευθύνη κυρίως του κράτους.

Πάντοτε πίστευα ότι η βία φέρνει βία και απαντάμε σε τέτοιες συμπεριφορές με το ήθος μας, την πολιτική μας, την συνέπεια στο έργο μας και την κοινωνική ευαισθησία μας.

Τσαμπουκάδες και τραμπουκισμοί του χειρίστου είδους, προπηλακισμοί, απειλές σε εργαζομένους, γυναίκες, βίαιες είσοδοι σε γραφεία δεν περνάνε!

Βρίσκομαι στο Δημαρχείο ως θεματοφύλακας για να εκφράσω την συναίνεση των Δημοτών που με εμπιστεύθηκαν και θα είμαι εδώ για να υπερασπιστώ το αυτονόητο:

την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τον ΣΕΒΑΣΜΟ στους θεσμούς, έναν ΚΟΣΜΟ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ».