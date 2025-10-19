Εύβοια: «Έσβησε» 21χρονος που έδινε μάχη για τη ζωή του επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

Έχασε τελικά τη μάχη που έδινε επί εννέα μήνες για τη ζωή του ο 21χρονος ο οποίος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Εύβοια.



Το σοβαρό τροχαίο είχε γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2025 στην Εύβοια και από τότε, λόγω του σοβαρού τραυματισμού, ο άτυχος νέος βρισκόταν διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στη Δροσιά Χαλκίδας το τροχαίο

Το μοιραίο -όπως αποδείχτηκε τροχαίο- είχε σημειωθεί στη Χαλκίδα, συγκεκριμένα στην περιοχή Δροσιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα ο νέος να εγκλωβιστεί σε αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά.



Τον νεαρό άνδρα απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον διακόμισε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.



Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, το παλικάρι διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και τελικά κατέληξε.



Ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του «Ερμήλιου Soccer club» στη Δροσιά Χαλκίδας.