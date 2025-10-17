Breaking news icon BREAKING
Τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου προς Ποσειδώνος - Κυκλοφοριακό χάος

Ελλάδα Τροχαίο Κηφισός Κίνηση

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) σε κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, στον Κηφισό σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στην άνοδο η κατάσταση είναι ασφυκτική από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ στην κάθοδο λόγω τροχαίου τριών οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος η κατάσταση είναι της... υπομονής. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Παράλληλα, στο κόκκινο βρίσκονται διάφορα κομμάτια της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

