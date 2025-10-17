Θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες: Θετικός στο αλκοτέστ ο ένας οδηγός - Έτρεχε σε αγώνες dragster

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη το πρωί της Παρασκευής (17/10) στις Αφίδνες από το οποίο έχασαν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα και άλλα τέσσερα βρίσκονται στο νοσοκομείο με ένα εξ αυτών διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Τροχαία έγινε προμέτρηση με έλεγχο αλκοόλης (αλκοτέστ), με θετικό αποτέλεσμα για τον ένα οδηγό του οχήματος, με ποσοστό μέτρησης 0,54 mg/l. Αντίθετα, για τον άλλο οδηγό ήταν αδύνατο το αλκοτέστ λόγω του τραυματισμού του. Ο ένας εκ των οδηγών έτρεχε σε αγώνες dragster.

Επίσης και από τους δύο οδηγούς ελήφθησαν ποσότητες αίματος προς ανίχνευση τυχόν αλκοόλης και τοξικών ουσιών. Συνελήφθησαν και οι δύο, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ». Επιπλέον, από τις Αρχές εξετάζεται αν φορούσαν ζώνη αν και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Για τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σε μετωπική σύγκρουση, λόγω εισόδου ενός εκ των δύο ΙΧ αυτοκινήτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οφείλεται το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, που συνέβη νωρίς το πρωί σήμερα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στις Αφίδνες.



Υπενθυμίζεται ότι στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί και στο δεύτερο μόνο ο ημεδαπός οδηγός. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανασυρθούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.



Νεκροί είναι δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου των αλλοδαπών και τραυματίες οι άλλοι τρεις και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Και οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ.



Η Τροχαία αναμένει να δώσουν κατάθεση οι επιζώντες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος, καθώς στο σημείο της σύγκρουσης δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το συμβάν.



Από την αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος, πάντως, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνέβαλε στο τροχαίο, εκτός από την είσοδο στο αντίθετο ρεύμα ενός εκ των δύο αυτοκινήτων, και η ολισθηρότητα (λόγω βροχής) του οδοστρώματος στην περιοχή εκείνη την ώρα.